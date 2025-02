Covardão é preso

Robson Oliveira Rodrigues, conhecido como Robinho, suspeito de matar a pauladas o tenente-coronel Alexandre Magno Mousinho Barreto, foi preso ontem, em Campo Grande, na Zona Oeste.

O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão temporária contra o homem. Robinho estaria escondido em uma área de mata do bairro desde o crime, ocorrido na noite do último sábado.

As primeiras informações indicaram que Alexandre morreu após tentar separar uma briga entre Robson e um segundo envolvido na Rua Aroaqui, ainda em Campo Grande. Na ocasião, o PM foi atingido na cabeça com um pedaço de madeira e morreu no local.

No entanto, em depoimento, Carla Cristina de Souza, viúva do tenente-coronel, contou que o marido vendeu um veículo para Robinho e não recebeu o pagamento. Ele se encontrou com o suspeito para cobrar o valor. A investigação ouviu testemunhas que confirmaram a cobrança da dívida. Além disso, familiares de Robson o apontaram como autor do crime.

Uma câmera de segurança flagrou o crime. A imagem mostra o suspeito esperando a vítima subir na moto e batendo nela com um pedaço grosso de madeira pelas costas.