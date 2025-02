A Corregedoria da Polícia Militar investiga a conduta de um agente que tirou foto com o rapper Oruam. O caso é alvo de uma apuração interna desde a semana passada, quando o próprio MC, que é filho do traficante Marcinho VP, compartilhou a situação. No registro, o policial militar aparece posando e, em seguida, conversando com Oruam. É possível ver um outro PM e uma viatura ao fundo da imagem.