Krypton, me leva!" Mães se derretem por animador que parecia o Superman

Um vídeo publicado no TikTok por Vanessa Corrêa nesta segunda-feira (3) viralizou rapidamente, ultrapassando 9 milhões de visualizações. O motivo? A reação inesperada das mães presentes na festa de aniversário de seu filho.



No registro, Vanessa mostra o recreador infantil vestido de Superman e escreveu na legenda: "Contratei um recreador para entreter as crianças...". No entanto, a grande surpresa vem logo depois: em vez de focar apenas nos pequenos, a câmera destaca as mães dos convidados, visivelmente encantadas com o animador. Com bom humor, Vanessa acrescenta na legenda: "As crianças que ficaram entretidas", deixando claro que o super-herói chamou atenção além do esperado.



Nos comentários, internautas se divertiram com a situação."Óbvio, contratou o próprio Henry Cavill", brincou uma seguidora, comparando o recreador ao ator famoso por interpretar o Superman nos cinemas. "Esse homem é tão bonito que acho que até os maridos estavam olhando", comentou outra. O vídeo segue repercutindo e arrancando risadas de quem assiste. Confira!