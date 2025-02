Civil: Drumond 'impera' nos ilícitos

De acordo com as investigações, Vinicius, atual vice-presidente executivo da Imperatriz Leopoldinense, também tem envolvimento em diversas atividades ilícitas, como agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção, mas sua atuação é marcada pelo uso de 'laranjas', o que dificulta o rastreamento. Segundo a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), as provas coletadas evidenciam sua participação direta e liderança no esquema.

De acordo com o delegado Pedro Brasil, a organização era bem estruturada, sendo definidos previamente os responsáveis por cada etapa do roubo de petróleo. Além disso, com o andamento das investigações, foi possível identificar os responsáveis do 'alto comando'.

"É importante ressaltar que estamos diante de uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas muito bem definida", explicou o policial.