Perigo nas redes! ‘Trend do carregador’ pode ser isca para aliciar menores

A influenciadora Marcella Garbim e a delegada Sheila Pedrosa fizeram um alerta sério sobre os riscos da “trend do carregador”, que tem se espalhado rapidamente entre crianças e adolescentes. Segundo elas, essa tendência pode ser usada por criminosos, como aliciadores e pedófilos, para se aproximar dos menores e, depois de conquistar sua confiança, ameaçar e forçar a produção de mais conteúdos.

Na última quinta-feira (5), Marcella Garbim usou suas redes sociais para chamar atenção dos pais e responsáveis sobre os perigos dessa moda. O conceito da trend é simples: mostrar o carregador do celular em vídeos curtos e descontraídos. Mas, como Marcella explicou em um vídeo que já ultrapassou 100 mil visualizações, essa brincadeira aparentemente inocente esconde um grande risco.

Com mais de 400 mil seguidores no TikTok, Marcella detalhou como a trend tem levado muitos jovens a compartilhar conteúdos impróprios, como fotos e vídeos, além de expor dados pessoais, como números de telefone e perfis em redes sociais. Esse tipo de exposição cria uma abertura para que estranhos se aproximem, muitas vezes com intenções maliciosas.

O pior, segundo Marcella, é que criminosos podem usar essas informações pessoais para fazer chantagens, explorando dados compartilhados de maneira inocente. A influenciadora ressaltou a importância de os pais ficarem atentos e orientarem os filhos sobre o que eles compartilham online.

O alerta de Marcella também foi reforçado pela delegada Sheila Pedrosa, especialista em psicologia do crime e deputada estadual de Minas Gerais pelo Partido Liberal (PL). Sheila explicou que aliciadores podem aproveitar a confiança adquirida por meio dessa trend para exigir mais conteúdos dos jovens, colocando-os em situações perigosas. “Isso é extremamente perigoso, pois os criminosos podem usar o material compartilhado para chantagear e manipular as crianças e adolescentes, exigindo ainda mais conteúdos para fins pessoais ou comerciais”, afirmou Sheila.

Diante dessa situação, tanto Marcella quanto Sheila destacaram a importância de os pais manterem um diálogo aberto sobre segurança digital. A “trend do carregador” serve como um lembrete de que, mesmo nas tendências mais simples e populares, a segurança online nunca deve ser negligenciada. Confira!

#protejaseusfilhos #infancia ♬ som original - Delegada Sheila @delegadasheila ALERTA PARA OS PAIS! Se seu filho usa redes sociais, fique atento! Uma nova trend está viralizando entre crianças e adolescentes: vídeos de carregadores. Parece inofensivo, mas criminosos podem se aproveitar disso para abordar menores, ganhar confiança e depois fazer chantagens.O perigo está onde menos se espera! Pedófilos e aliciadores observam essas postagens e usam o conteúdo para manipular e ameaçar jovens.O que fazer?Converse com seus filhos sobre os riscos da internet. Monitore o que eles postam e com quem interagem.Ensine a importância da privacidade e do que pode ser um sinal de perigo. A internet não é terra sem lei. Proteção começa com informação! Compartilhe esse alerta e ajude a manter nossas crianças seguras! #carregador