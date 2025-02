PM faz 'Operação Impacto' contra criminosos especializados em roubos de veículos e de rua

Rio - A Polícia Militar iniciou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Impacto, cujo objetivo é prender criminosos que realizam roubos de veículos e de rua. A primeira fase da ação ocorre em 23 bairros da Zona Norte atendidos pelo 3º BPM (Méier).

De acordo com a PM, 250 agentes de unidades especializadas e operacionais de área atuarão na operação com uso de blindados, câmeras de monitoramento, drones e motocicletas.



As ações são coordenadas pelo 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável pela atuação dos batalhões de parte da Zona Norte, do Centro e da Zona Sul. Um carro comando, posicionado em frente ao estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, será a base dos agentes.

Entre os bairros atendidos pelo 3º BPM estão: Méier, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Cachambi, Del Castilho, Maria da Graça, Água Santa, Riachuelo, Rocha, Sampaio, Todos os Santos, Abolição, Pilares, Inhaúma, Engenho da Rainha, Piedade, Tomás Coelho, Encantado, Lins de Vasconcelos, Jacaré, Jacarezinho e São Francisco Xavier.

Operação Torniquete

Também nesta quinta-feira (6), a Polícia Civil realiza uma operação contra um sofisticado esquema criminoso que envolve roubos de cargas e de veículos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro. A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete.

Segundo moradores, tiros foram registrados na região desde as primeiras horas do dia do Complexo da Maré, na Zona Norte. Ao todo, os agentes buscam cumprir 74 mandados de busca e apreensão nas comunidades Nova Holanda e Parque União, na MAré, e em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense —, além dos estados como Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina.