Vídeo: discussão termina com agressão em hospital de Campo Grande

Rio - Uma discussão entre uma paciente, a pessoa que a acompanhava e dois funcionários terminou em agressão no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (5). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a confusão em meio a pancadaria. Após o tumulto, os trabalhadores foram demitidos.



No vídeo, um casal aparece discutindo com os colaboradores. Em determinado momento, a mulher começa a gravar e um dos trabalhadores também. No entanto, a briga se intensifica após a outra pessoa pegar o telefone da mão do funcionário. Ainda na gravação, um policial presencia a confusão, mas não separa as agressões.

Discussão entre paciente, seu acompanhante e dois funcionários termina em agressão no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/0hyWLlO4IT — Jornal O Dia (@jornalodia) February 6, 2025



Em nota, a direção do hospital informou que o casal tentou furar a ordem de prioridade dos atendimentos, realizando vários insultos aos profissionais da unidade, enquanto produziam vídeos para as redes sociais.



Após sofrerem xingamentos, dois agentes da portaria perderam o controle, o que gerou agressões físicas. Ninguém ficou ferido. A paciente foi atendida para os sintomas iniciais relatados, os exames realizados não apresentaram alterações e ela recebeu alta.



"A direção da unidade repudia o ocorrido, demitiu os dois profissionais envolvidos nas agressões e registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para investigação dos fatos. Um policial militar que testemunhou toda a confusão, desde o início dos insultos, conduziu os envolvidos para a delegacia", disse em nota.



Procurada, a PM informou que uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) esteve no local e situação estava controlada.