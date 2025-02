Cerca de 500 mil alunos da rede estadual retornam às aulas nesta quinta

Rio - Cerca de 500 mil estudantes da rede estadual de ensino do Rio retornarão às aulas para o início do ano letivo, nesta quinta-feira (6). E a volta ao ambiente escolar será cheia de novidades.



De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, foram estabelecidas novas ferramentas que vão melhorar o ensino e a aprendizagem. Plataformas como o Enem RJ, Segunda Chance e o Diário On-line farão parte do cotidiano dos alunos em 2025.



O Enem RJ é uma plataforma gratuita voltada para estudantes de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que oferecerá material didático digital e videoaulas.



Mais uma novidade deste ano, será a implantação do programa “Segunda Chance”, uma prova que irá avaliar os conhecimentos dos alunos que atualmente precisam de correção idade-ano/série. A iniciativa permitirá que os aprovados prossigam com seus estudos, beneficiando cerca de 100 mil estudantes que atualmente se encontram neste quadro.



“Essas melhorias são importantíssimas, pois irão refletir diretamente no processo ensino aprendizagem dos nossos estudantes. Somos os responsáveis por fazer com que a escola seja a memória afetiva dos jovens, para que eles sejam os protagonistas de seus projetos de vida. Então, em 2025, nosso caminho será o da afetividade e do acolhimento”, disse Roberta Barreto, secretária de Estado de Educação.



Outro recurso que estará em sala de aula será o Diário de Classe On-line. Por meio da tecnologia, a ferramenta ajudará os professores na apuração diária da frequência escolar. Além disso, também tem o objetivo de monitorar o histórico escolar do aluno com notas e demais apontamentos. Durante este ano letivo, serão realizados treinamentos com as escolas para implementação da nova resolução de frequência e utilização dos recursos deste diário.



“Todos nós estamos comprometidos e acreditamos no potencial dos nossos estudantes. O que queremos é possibilitar uma educação transformadora”, comentou Dayse Duque, diretora-geral do Instituto Estadual Sara Kubitschek, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.