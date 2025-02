Gracyanne retorna do Quarto Secreto e traz dinâmica inédita; veja reações e consequências

Gracyanne retornou para o BBB 25 na tarde desta quinta-feira, 6, após dois dias no Quarto Secreto. Ela trouxe a dinâmica do Freeze para a casa, em que os brothers deveriam ficar congelados e não expressar reações com sua volta, ou cairiam no Tá Com Nada.





Veja quem se mexeu e as reações da casa com a volta de Gracyanne:





- Um dos gêmeos, João Pedro, se mexeu e deixou todos no castigo do Tá Com Nada.





- Camilla também se mexeu durante a entrada da sister e avisou os brothers da área externa sobre a penalidade.





- Além dela, Mateus e Vinícius abraçaram e comemoraram a volta da participante.





"Que felicidade estar de volta", afirmou Gracyanne, emocionada. Ela ganhou proteções extras, retornando à casa imune, além de ser a única pessoa no Vip, pois o Freeze foi "descumprido".