Tráfico tem até seu próprio caveirão

Policiais civis apreenderam um veículo blindado usado como 'carro-forte' por bandidos durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã de ontem. Segundo os investigadores, os criminosos fizeram buracos para facilitar a troca de tiros e ainda se proteger dos disparos.

Geralmente, as armas utilizadas no blindado são fuzis. O automóvel apreendido é uma BMW e tem pelo menos cinco furos, sendo dois no vidro traseiro, mais dois nas janelas e um no para- brisa. Pela largura, o espaço no veículo suporta armas de grosso calibre.

Na operação, que mira um esquema de roubo de cargas e veículos, os agentes buscavam cumprir 74 mandados de busca e apreensão nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte, e em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense, além dos estados como Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina.

Segundo investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), dois grupos criminosos estariam escondidos nas comunidades da Maré. Os integrantes, vinculados à facção Comando Vermelho (CV), seriam responsáveis pelos grandes roubos de cargas realizados no estado do Rio.