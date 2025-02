Parece até um milagre

Depois de mais de 40 dias de internação, a estudante de enfermagem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça por agente da PRF na véspera de Natal, recebeu alta no início da tarde de ontem. Carregada de emoção, a saída da jovem foi acompanhada de perto por familiares e pela equipe médica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, Baixada, onde ela esteve desde o dia 24 de dezembro.

"Ela está cada dia melhor. Graças a Deus, está dando tudo certo. Nossa Juliana está voltando para viver do jeito que ela gosta", comemorou a mãe da paciente, Dayse Rangel, que acompanhou de perto a evolução do quadro da filha.

Juliana passou pouco mais de um mês internada no CTI da unidade de saúde, após ter sido atingida no último dia 24 de dezembro. Nesse período, oito dias foram em coma induzido, com suporte mecânico de respiração. No último dia 27 de janeiro, ela teve uma melhora e foi transferida para a enfermaria.

Durante o tempo na ala de menor complexidade, Juliana voltou a falar normalmente e se alimentar sem o auxílio de sonda.

Segundo o médico Thiago Resende, um dos profissionais que acompanhou Juliana no Adão Pereira Nunes, o dia de hoje simboliza a "força e a resiliência" da paciente. "Em nome de todo o hospital, desejamos que essa nova etapa seja repleta de saúde, felicidade e momentos inesquecíveis ao lado de quem ama. Que sua trajetória seja iluminada e repleta de conquistas!", compartilhou o médico.