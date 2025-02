Avião cai em avenida movimentada de São Paulo e causa mortes

São Paulo - Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, as informações são de dois mortos e seis feridos.

Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus e carros que estavam na via e pegaram fogo. Os dois mortos são os ocupantes da aeronave. Dois dos feridos são uma idosa, ocupante do ônibus, e um motociclista. Ambos tiveram ferimentos leves, segundo o Corpo dos Bombeiros.

O ônibus estava quase vazio na hora do acidente. A avenida, uma das mais movimentadas da região, permanece interditada.



A aeronave, que ia para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, decolou do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, caiu logo em seguida, às 7h20, quando o avião tentava fazer um pouso forçado



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu nas proximidades dos Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo. De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), o ônibus é da linha 732, da Viação Santa Brígida.



No local, uma cortina de fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda. Eles também avistaram equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia se dirigindo até o local do ocorrido.



Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, na região da Barra Funda.

Acidente de avião em Vinhedo

Em agosto de 2024, um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes caiu na cidade de Vinhedo (SP), sem deixar sobreviventes. O acidente ocorreu em uma área residencial, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e foi o quinto pior da história da aviação civil no Brasil em número de vítimas.

A aeronave havia partido de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que o relatório preliminar, divulgado em 6 de setembro, não trouxe as conclusões sobre as causas da queda, que ainda estão sendo analisadas e serão apresentadas no Relatório Final, ainda sem previsão.

Com informações do Estadão Conteúdo.