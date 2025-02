Do drama à comédia: Secretária do lar faz sucesso atuando com patrão

Na quinta-feira (6), o humorista Pedro da Mata fez sucesso na web ao publicar um vídeo divertido no TikTok, gravado com sua secretária, Ivanilda Fiuza. Com mais de 16 mil visualizações, o vídeo não só conquistou os internautas, como também destacou a criatividade e o entrosamento da dupla, que mostrou ter talento de sobra para arrancar risadas.

No vídeo, Pedro e Ivanilda interpretam dois papéis inusitados: a mãe e a mulher de um rapaz que aparentemente está sumido. No entanto, como toda boa comédia, a confusão entre os personagens logo toma conta, transformando o que parecia um simples diálogo em uma sequência de cenas hilárias. Com direção, roteiro e improviso irreverente, o vídeo ficou ainda mais engraçado, evidenciando a química cômica da dupla, que poderia facilmente ganhar um prêmio de "Melhor Performance". “E a minha secretária que escreve novelas? E eu que me recuso a atuar”, brincou Pedro na legenda.

O que começa com uma troca de papéis logo se transforma em um show de improviso, recheado de olhares, piadas e reações exageradas que fazem o público cair na risada. "Essa mulher é um meme", comentou uma seguidora. "Precisamos dessa atriz nas telinhas", afirmou outra. "Próximo capítulo na minha mesa agora", pediu uma terceira. Não deixe de conferir!