Menina de 2 anos atingida na cabeça por bala perdida tem alta do CTI

Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares, na Zona Norte do Rio, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar nesta sexta-feira (7).



Internada desde o dia 26 de janeiro, a criança chegou a ficar em coma, mas apresentou evolução no quadro clínico e segue em recuperação.



"Esse momento está sendo de alegria, de gratidão. Só Deus sabe como foi difícil ver minha filha aqui no CTI, respirando por aparelhos. Sou grata por ver ela sair daqui com vida, não em um saco para ser enterrada. Minha filha está saindo daqui sorrindo, estou muito feliz", comemorou a mãe da menina, Mayara Pinho.



Mirella saiu do coma no dia 31 de janeiro. Ela foi atingida por um disparo enquanto estava no colo da mãe, na Avenida João Ribeiro, pouco depois de ambas desembarcarem de um ônibus.



**Investigação**



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 23ª DP (Méier) analisaram imagens de câmeras de segurança e confirmaram que o disparo partiu de uma tentativa de assalto ocorrida nas proximidades. Os investigadores seguem em busca dos suspeitos envolvidos no crime.