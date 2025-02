Homem é preso por matar e enterrar o corpo do próprio primo

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra Antônio Marcos Almeida da Silva, de 35 anos, suspeito de assassinar e enterrar o corpo do próprio primo, Fabiano Ribeiro de Matos. O crime aconteceu em agosto de 2023, no bairro Sacramento, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo as investigações, Antônio, junto com outros dois primos, Mateus Mattos Santos, de 37 anos, e Valcimar Matos da Silva, de 38 anos, teria matado Fabiano após uma discussão. Valcimar continua foragido. O cadáver foi encontrado apenas dois dias após o crime em uma área de mata no mesmo bairro.



Em outubro do ano passado, Mateus foi preso. A motivação do homicídio ainda é investigada, mas a polícia acredita que esteja relacionada a uma dívida.