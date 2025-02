Rio de Janeiro pode virar capital honorária

O prefeito Eduardo Paes (PSD) informou, por meio de publicação em suas redes sociais, ontem, que pedirá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o Rio vire cidade federal e capital honorária do país.

"É chegado o tempo de reconhecer a especificidade do Rio de Janeiro na federação brasileira. Um reconhecimento formal do papel do Rio pelo governo federal seria um primeiro passo para recuperar essa história, retirando a cidade do varejo dos conflitos distributivos. É do interesse de toda a República que sua cidade mais famosa e representativa tenha um status jurídico compatível com seu papel de berço da nacionalidade e símbolo maior de sua cultura", escreveu.

Para Paes, a mudança de status serve como um primeiro passo para reparar danos causados pela ditadura, que encerrou o processo de mudança da capital para Brasília na década de 1970. O prefeito destacou que o município se consolidou nos últimos anos como sede de grandes eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de 2016 e a Cúpula de chefes de Estado do G20. Paes também ressaltou que a cidade segue com órgãos públicos, autarquias e fundações federais, mesmo após a transferência da capital para Brasília.