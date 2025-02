ESCOLAS QUE AINDA TÊM FANTASIAS DISPONÍVEIS PRA VENDER

Mocidade

A Mocidade Independente de Padre Miguel ainda tem fantasias de composição femininas para o carro abre-alas e carro 4, nos valores de R$ 3,2 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de masculinas para o carro 5, custando R$ 3,2 mil. Os interessados devem entrar em contato com Pituca, pelo WhatsApp (21) 99962-1055, e os pagamentos devem ser feitos via Pix.

Botafogo Samba Clube

Na Série Ouro, a Botafogo Samba Clube tem três vagas femininas para semi-destaque dos carros abre-alas e 3, cada, nos valores de R$ 1,2 mil. Ainda no abre-alas, há 35 fantasias disponíveis, nos valores de R$ 700 para homens e R$ 1.000 para mulheres. Os interessados devem procurar Felipe Yaw pelo telefone (21) 97467-4167.

Arranco de Engenho de Dentro

O Arranco do Engenho de Dentro conta com três alas com fantasias à venda: Ala 6, Ala 12 e Ala 13. Os valores devem ser consultados com a secretaria da escola, pelo Whatsapp (21) 98816-2065.

Inocentes de Belford Roxo

A Inocentes de Belford Roxo tem opções de fantasias para o carro alegórico 2, por R$ 800. Para adquirir, falar com Ícaro: (21) 99346-1584.

Unidos da Ponte

A Unidos da Ponte tem composições para as alegorias abre-alas e 3. Para valores e outras informações das peças, é necessário entrar em contato pelo telefone (21) 96492-6428.

Estácio de Sá

A Estácio de Sá está com dez fantasias disponíveis, por R$ 700 cada. Para comprar, é necessário entrar em contato com Wesley pelo telefone (21) 96884-7279.

União da Ilha

A União da Ilha conta com 11 fantasias da ala 'Os violeiros dos salões' disponíveis para compra a R$ 800. Para adquirir, é necessário contatar Marcos ou Valdir pelos telefones (21) 98750-8869 e (21) 99288-3960.

União do Parque Acari

A União do Parque Acari ainda vende 20 fantasias da Ala 15 e 20 de composição para o carro 2. Elas custam, respectivamente, R$ 700 e R$ 1,2 mil e os interessados devem entrar em contato por meio do telefone (21) 99227-1597.

Unidos de Bangu

A Unidos de Bangu tem cerca de 60 fantasias para as alas comerciais a partir de R$ 550 e composição de alegoria para homens membros da comunidade, que tenham perfil atlético, por R$ 350. Os interessados devem procurar Igor, no telefone (21) 96984-8216.

Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói ainda tem fantasias de composições para o abre-alas, segundo e terceiro carros. As vestimentas custam R$ 1.000, e para comprar, é preciso entrar em contato com Amanda, pelo telefone (21) 96463-1656.

Império Serrano

O Império Serrano está com as últimas vagas para composições dos carros 1 e 2, por R$ 1.000 e R$ 900 cada. Os interessados precisam procurar o setor de fantasias, pelo telefone (21) 97047-5410.