Sonho de desfilar na Sapucaí?

Os desfiles das escolas de samba são uma celebração que causa encantamento em todas as gerações. Os enredos contados por meio das alegorias e fantasias trazem emoção e têm o poder de levantar questionamentos e levar aprendizados. Mas, para além do fascínio que proporcionam ao público, também despertam em muitos a vontade de pisar no solo sagrado da Sapucaí.

Todos os anos, as escolas disponibilizam fantasias para membros da comunidade e também as colocam à venda, seja nas alas comerciais ou de composição dos carros alegóricos. Faltando menos de um mês para os desfiles no Sambódromo, a maioria já está com as vagas esgotadas. A passagem das agremiações pela Avenida acontece nos dias 28 de fevereiro, 1º, 2, 3 e 4 de março.

No entanto, ainda há tempo para aqueles que querem realizar o sonho de fazer parte do maior espetáculo da Terra. No Grupo Especial, a Mocidade ainda tem vagas disponíveis. Na Série Ouro, nove agremiações ainda têm fantasias à venda. Confira as informações abaixo: