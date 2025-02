Três são mortos em uma semana em Olaria; dois eram irmãos

Rio - Três homens foram mortos a tiros no intervalo de apenas uma semana, em Olaria, na Zona Norte. Dentre as vítimas, dois eram irmãos, enquanto o terceiro seria segurança de uma feira da região. Os casos mais recentes ocorreram nesta sexta-feira (7).



Júlio César Viana de Oliveira, de 50 anos, irmão do comerciante Lábaro Viana de Oliveira, 38, foi encontrado morto na Rua Delfim Carlos. Segundo a Polícia Militar, o crime é de autoria e motivos desconhecidos, até o momento. De acordo com os agentes, um revólver foi apreendido com a vítima.



Uma semana antes, Lábaro também foi assassinado na esquina das ruas Gomensoro e Teotônio de Brito. O local do ataque fica há poucos metros do depósito de bebidas em que trabalhava.



Ainda nesta sexta-feira (7), Luiz Fernando dos Santos Pessanha, de 53 anos, morreu baleado na Rua Evangelina com Antonio Rego. Segundo testemunhas, ele era segurança da feira. O crime aconteceu por volta das 11h, e enquanto o corpo ainda não havia sido removido para o IML, feirantes seguiam com as vendas normalmente.



Todos os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).