Mulher é presa por matar ex e enterrar corpo para ficar com bens na Baixada

Rio - Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (8) por suspeita de matar e enterrar o corpo do ex-companheiro, com ajuda do atual namorado, para se apropriar dos bens materiais dele. O crime aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 2023.

Segundo as investigações, Andréa Cavalcante de França da Silva e Lizarbio de Lima Pereira planejaram a morte de Roberto Guimarães Barbosa para assumir um karaokê que ele era dono no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, além de sua casa e seu carro.

Testemunhas relataram que Roberto estava desaparecido desde o final de janeiro daquele ano. Seu corpo foi encontrado no mês seguinte, em estado avançado de decomposição, na Estrada Ponte Preta, em Xerém.

Apesar do sumiço, Andréa nunca registrou o desaparecimento. A polícia só tomou conhecimento do caso após a irmã da vítima, que mora no Espírito Santo, viajar ao Rio de Janeiro para procurá-lo e registrar a ocorrência.



A investigação revelou transações bancárias suspeitas e, com a quebra dos sigilos telefônicos dos suspeitos, foram identificadas movimentações financeiras, ligações e históricos de localização que comprovam a ligação do casal com o crime.

Andréa e Lizarbio foram indiciados e, posteriormente, denunciados por homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver.

O mandado de prisão preventiva contra Andréa foi cumprido no próprio karaokê que pertencia a Roberto. Já Lizarbio, que se encontra preso por outro crime, teve a ordem de prisão comunicada à Vara de Execuções Penais.