Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo na Ilha

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de óleo na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, no início da tarde deste sábado (8). A densa fumaça causada pelas chamas pôde ser vista de diferentes pontos da região. Assista:

Incêndio atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h36, e equipes dos quartéis do Fundão, Central, Penha e Ilha do Governador foram mobilizadas para conter o fogo, que acontece na Rua Campo da Ribeira. Posteriormente, militares dos quartéis de Campos Elísios, Barra da Tijuca e São Cristóvão também foram para o local. Os bombeiros estão usando drones para auxiliar as equipes. Ainda não há informações sobre feridos.

Pelas redes sociais, moradores da região informaram que há barulhos de explosões no local. O Centro de Operações Rio disse que há interdições no trecho, que fica na altura da Rua Lourenço da Veiga.