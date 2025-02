Roubo de veículos é O CRIME DO MOMENTO

Os roubos de carro foram pauta no Rio de Janeiro nos últimos dias. Na quinta-feira, a Polícia Militar chegou a iniciar operações nas principais comunidades da cidade com o objetivo de desestruturar quadrilhas especializadas neste tipo de ação. De acordo com dados do ISPGeo, os batalhões de Duque de Caxias (15ºBPM), Irajá (41ºBPM), Méier (3ºBPM), Mesquita (20ºBPM) e Jacarepaguá (18ºBPM) foram os que mais registraram casos de roubos de veículos em janeiro.

Investigações da Polícia Civil mostram que as comunidades do Complexo do Alemão e Complexo da Maré, na Zona Norte, e Vila Aliança, na Zona Oeste, são os principais destinos dos carros roubados por criminosos.

No Complexo do Alemão e em parte da Maré, o Comando Vermelho (CV) chegou a movimentar cerca de R$ 20 milhões com roubos de carros, incluindo venda de peças, desmanche e revenda, no ano passado. Segundo a Polícia Civil, o CV utiliza este dinheiro para investir em drogas e armas.

Já na Vila Aliança e na outra parte da Maré, quem dá as cartas é o Terceiro Comando Puro (TCP). Por lá, o roubo de carros é associado ao de cargas. Os veículos roubados muitas vezes são modificados para cometer outros delitos.

Na Baixada, o principal destino dos veículos roubados é Belford Roxo, onde, muitas vezes, os carros são desmanchados, modificados e revendidos. Por lá, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro também dividem o território, que conta com alguns pontos de domínio da milícia.