No Setor 2 do Sambódromo, o Nº 1 é o mais antigo de nossa lista, com 33 edições na Avenida. O "queridinho dos famosos" terá este ano apresentações de Vintage Culture, Felipe Amorim, Xand Avião, Pedro Sampaio, Nattan e João Gomes. Ingressos a partir de R$ 3.400.