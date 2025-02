No Setor 6, o MAR celebra cinco anos em 2025 ostentando a "maior varanda da Sapucaí", com mais de 3 mil metros quadrados. O espaço beauty, sucesso em edições anteriores, retorna com mais que o dobro de extensão. No line up do espaço, que costuma receber celebridades, artistas como Ferrugem, Belo, Dennis e Alexandre Pires. Ingressos a partir de R$ 2.090.