Localizado nos setores 3 e 5, ano após ano, o Arpoador se firma como um dos destinos mais exclusivos da Passarela do Samba, oferecendo conforto, serviços premium (com opções veganas no cardápio) e um line up de peso. Este ano se apresentam por lá artistas do calibre de Buchecha, Mari Fernandez, Filipe Ret e Caju Pra Baixo. Ingressos a partir de R$ 2.700.