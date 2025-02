Um dos mais concorridos nos últimos anos é o King, no Setor 8. Em 2025, em seu 9º ano na Sapucaí, o espaço se inspirou na Amazônia, da decoração à culinária, com três andares bem climatizados e buffet de alta qualidade, com direito a comida japonesa e hambúrguer artesanal. Na parte musical, Revelação, Xande de Pilares, Thiago Martins e outras 40 atrações. Ingressos a partir de R$ 1.990.