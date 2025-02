O Folia Tropical é há 13 anos palco de grandes momentos na Sapucaí. Em 2025 o espaço promete encantar o público com atrações que transitam entre samba, axé e a nova MPB como Criolo, Leci Brandão, Diogo Nogueira, Os Garotin e Olodum. A novidade deste ano é o novo espaço do camarote, agora localizado no Setor 8, com três mil metros quadrados. Ingressos a partir de R$ 1.990.