Fãs animados e fiéis prestigiam

Com muitas cores, brilhos e fantasias, foliões mostraram admiração por Pabllo Vittar. O designer de moda Marcos Barbosa, por exemplo, saiu de casa às 5h para prestigiar o show.

"Ela representa tudo que a comunidade LGBT tem de positivo. Ela é puro amor", disse. O namorado Bruno Marco do Nascimento, que também estava muito animado, ainda acrescentou: "ela representa orgulho e que a gente pode ser o que a gente quiser, sem nenhum medo", completou.

Fantasiado da Pabllo, com características do clipe 'Sua Cara', Christian Rodrigues também reforçou a importância da cantora. "Ela significa tudo na minha vida. Eu acompanho ela desde 2017, e é a melhor pessoa do mundo pra mim", revelou.