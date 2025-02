Águas do Rio entrega obra do Mutondo, em São Gonçalo

Após seis meses de trabalho e um investimento de R$ 10 milhões, a Águas do Rio concluiu a obra de esgoto que beneficia o bairro do Mutondo e regiões do entorno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Foram 3,5 quilômetros de rede de esgoto implantados, que também levam alívio aos moradores que moram às margens do Rio Alcântara e conviviam com sete milhões de litros de esgoto despejados por dia sem tratamento. Além disso, a água contaminada deixa de ser uma ameaça à saúde, diminuindo o risco de doenças e contribuindo com a preservação da Baía de Guanabara, destino final do Rio Alcântara.

Gerente executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas explica que, agora, todo o esgoto do Mutondo e dos bairros Galo Branco, Rocha, Antonina, Nova Cidade, Alcântara, São Miguel, Trindade e Estrela do Norte vai diretamente para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo, localizada no bairro do Boa Vista.

"Mais do que infraestrutura, a obra é um marco que promove qualidade de vida, valorização imobiliária e oportunidades para o município. Entregamos dignidade e consciência ambiental aos moradores de São Gonçalo. Mas também é importante lembrar que cada real aplicado no saneamento básico reflete diretamente em economia para o estado em gastos com saúde pública", diz.

Para Marta Valéria Garcia Areias Neves, dona de uma banca na Praça de Nova Cidade, a conclusão da obra merece ser celebrada: "É muito bom ver que o município está recebendo um saneamento básico de verdade. Estamos caminhando para a sustentabilidade, nos adequando aos padrões exigidos pelos órgãos competentes. E isso é muito gratificante".

Antes da chegada da nova rede, a região dispunha de uma coleta de esgoto que não estava ligada à estação de tratamento alguma. Com o novo modelo, ele passará por diversas etapas até voltar para a natureza, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos ambientais. Desta forma, o sistema está completo nos nove bairros.

"A entrega desta obra reflete o compromisso da Águas do Rio com a transformação social e urbana. Queremos deixar um legado de oportunidades e transformar vidas nas 27 cidades fluminenses onde atuamos. Em São Gonçalo e nos demais municípios, estamos criando um futuro mais justo e sustentável para todos os moradores", garante Diogo Freitas.