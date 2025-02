A conclusão da obra de esgoto do Mutondo é mais um passo que a Águas do Rio dá no processo de recuperação da Baía de Guanabara por meio do tratamento de esgoto. Desde o início da operação no estado, a concessionária já alcançou avanços expressivos. Hoje, o sistema impede que mais de 100 milhões de litros diários de água contaminada com esgoto sejam despejados na Baía.

Em consequência disso, praias historicamente poluídas, como a do Flamengo, a da Glória, e as da Moreninha, Imbuca e José Bonifácio, em Paquetá, começaram a apresentar condições próprias para banho, segundo análises do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA).

Segundo o gerente executivo da Águas do Rio, o próximo desafio é a Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, onde já começou a instalação da nova rede de coleta e tratamento de esgoto.

"Por meio do saneamento básico, estamos buscando devolver à população um dos principais cartões-postais da cidade, além de trazer desenvolvimento de atividades socioeconômicas para os pontos que a obra compreende, o que reforça ainda mais nosso compromisso de trabalho e investimento no município, com a proteção da Baía", diz Diogo Freitas.