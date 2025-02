Guerra tripla na VK: CV x TCP x Milícia

A Vila Kennedy, controlada pelo Comando Vermelho (CV), convive com uma constante guerra pelo território disputada entre a facção e grupos rivais, como o Terceiro Comando Puro (TCP) e milicianos. Na madrugada do último dia 7, moradores relataram intensos tiroteios na região. No mesmo dia, a PM fez uma operação no local.

Há pelo menos seis meses quem mora na Vila Kennedy, Bangu e adjacências vivem reféns do medo. Cada vez mais violentos nas abordagens, os criminosos promovem cenários de guerra.

No dia 5 de fevereiro, criminosos atiraram pelo menos 17 vezes contra o adolescente Fábio Freitas Corrêa, de 17 anos, em Bangu, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, milicianos fortemente armados desceram de um carro e dispararam contra o jovem, que era morador da Vila Kennedy e estava na região visitando familiares.