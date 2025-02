Grana bancava criminosos presos

Segundo o delegado, parte do dinheiro lucrado com os crimes cometidos pelo CV na Mangueirinha vem sendo usado para financiar lideranças do tráfico atrás das grades. O lucro dos roubos, especialmente o de veículos, também serviria para bancar famílias de presos, como uma espécie de sistema de assistência social do crime.

"Esses veículos que são roubados, eles são cortados, vendidos para outros estados. E esse lucro ilícito é utilizado para a compra de entorpecentes, de armas. E também para financiar parentes de presos", explicou o delegado.