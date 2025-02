Lady Gaga no Rio: Globo anuncia transmissão de show da cantora em maio

A Rede Globo confirmou nesta terça-feira, 11, que irá transmitir o show de Lady Gaga que ocorrerá em maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi noticiada pela emissora durante um evento voltado para o mercado publicitário.

O anúncio da apresentação ainda não foi realizado oficialmente pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Em dezembro, porém, o subsecretário de eventos e relações institucionais da secretaria de economia criativa do estado, Rodrigo Castro, confirmou que o show ocorrerá neste ano.

O evento deve seguir os mesmos moldes da apresentação histórica de Madonna, que reuniu mais de 1,6 milhões de pessoas em uma performance gratuita em Copacabana no ano passado. O show de Gaga será transmitido simultaneamente na TV Globo, Multishow e Globoplay.

Será a segunda vinda da cantora ao País. Em 2012, ela realizou apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, Gaga tinha uma apresentação marcada no Rock in Rio, mas a cancelou após sentir fortes dores.