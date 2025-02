Cadeira 1 x Criança 0: Menino prende cabeça no primeiro dia de aula; bombeiros fazem o resgate

As aulas mal começaram e, como era de se esperar, as crianças já estão protagonizando situações peculiares. Uma dessas histórias aconteceu no primeiro dia de aula de Emanuel, filho da técnica de enfermagem Jhenny Gubert, e rapidamente se espalhou na web. Na última terça-feira (11), Jhenny publicou um vídeo no TikTok, que já conta com mais de 5 milhões de visualizações, mostrando o filho preso em uma cadeira na pré-escola. Emanuel colocou a cabeça na abertura da cadeira e não conseguiu mais sair. Diante da situação, os bombeiros precisaram ser acionados para ajudar o garoto. Felizmente, o incidente teve um final tranquilo, e o menino foi libertado sem maiores problemas. “E meu filho que no primeiro dia de aula na escola nova colocou a cabeça na cadeira e tiveram que chamar os bombeiros pra socorrer”, escreveu a mãe na legenda do post.



Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. "A professora já aprendeu o nome dele no primeiro dia", brincou uma seguidora. “A carinha do anjo que vai fazer a professora repensar sobre a profissão”, disse outra. “Se aconteceu isso no primeiro dia, imagina até o último”, comentou uma terceira. Assista!