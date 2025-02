Regiane Tápias deixa o programa 'Mulheres', da TV Gazeta

A apresentadora Regiane Tápias revelou nesta terça-feira, 11, que está deixando o comando do programa Mulheres, da TV Gazeta. A jornalista, que assumiu a atração há cerca de dois anos, justificou a decisão em um longa declaração durante o próprio programa.

Na fala, ela revelou que pediu demissão da emissora para realizar um sonho com a família - viajar pelo mundo em um motor home com o marido e os três filhos. "É um sonho bem especial. A gente vai fazer uma viagem grande, o tempo exatamente não está estipulado, porque acho que a gente tem um mundo de possibilidades pela frente", afirmou.

Ela também revelou que pretende deixar o Brasil e passar pela América do Norte e pela Europa com a família. "Nesse momento, com o projeto que a gente vai colocar adiante, se Deus quiser, é um projeto que vai trazer tudo o que eu preciso. Estar perto deles, olhando para cada um deles, atendendo a todas as necessidades. A gente conseguiu se estruturar para fazer isso agora", falou.

Com 17 anos de Gazeta, Regiane Tápias apresentava o Mulheres ao lado de Pamela Domingues. Agora, Pamela deve assumir o comando da atração. Ao menos, de forma temporária. As duas substituíram Regina Volpato, quando a jornalista saiu da emissora em 2023.

"Quando a gente pensa em se jogar no desconhecido, é óbvio que o medo pauta tudo isso. A gente precisa ter muita coragem para encerrar um ciclo e começar outro", afirmou Regiane em conversa com Pamela.

"Olhando lá para trás, a minha história com a TV Gazeta, eu comecei aqui em 2007. Acho que é legal fazer uma retrospectiva para a gente lembrar desses momentos, que foram sempre tão bons, tão divertidos", comentou.

"Eu casei enquanto trabalhava aqui, tive meus três filhos enquanto trabalhava aqui, eu fiz grandes amizades. Eu levo todas elas no meu coração com muito carinho", afirmou a apresentadora, agradecendo às pessoas que acreditaram em sua carreira dentro emissora.

"Fui tendo oportunidades de fazer as substituições de apresentadoras. Me deu a possibilidade de passar por todas as produções, de todos os programas. Sempre foi muito bom, satisfatório e divertido. Eu sempre me diverti muito nesse lugar", finalizou.