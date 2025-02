Vídeo: passageira e motorista saem no tapa dentro de ônibus

Rio - Uma briga entre o motorista de um ônibus da linha 399 (Pavuna x Passeio) e uma passageira se transformou em uma confusão nesta terça-feira (11). Um registro publicado nas redes sociais mostra o momento em que os dois começam a discutir em voz alta, até partirem para agressões.

Veja o vídeo:

Motorista de ônibus e passageira brigam e causam confusão em ônibus da linha 399 (Pavuna x Passeio), nesta terça-feira (11).



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/IbtCgOIexf — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2025

Em seguida, o condutor retira a mulher do veículo com empurrões e os dois trocam socos e tapas. Neste momento, ao menos seis pessoas descem do coletivo para separá-los, enquanto outras gritavam no lado de dentro.Uma outra passageira ainda diz que a mulher começou o conflito, e que isso quase causou um acidente na pista. Relatos não confirmados indicam que o bate-boca iniciou quando ela teve problemas ao tentar entrar na catraca do ônibus.A concessionária Rio Ônibus afirmou, em nota, que "a empresa foi acionada e irá apurar o caso". A Polícia Militar informou que não foi chamada.