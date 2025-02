Fábrica atingida pelas chamas é interditada pela Defesa Civil

Na manhã desta quarta-feira (12), um incêndio em uma fábrica de tecidos em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou 21 pessoas feridas, sendo dez em estado grave.



A Defesa Civil Municipal interditou totalmente o prédio da Maximus Confecções após verificar que o fogo causou danos estruturais e riscos de desabamento. O local não possuía autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar.



**Vítimas e Atendimento**



Todas as vítimas foram levadas para hospitais das redes estadual, municipal e federal. Dez delas, entre elas três homens e cinco mulheres, estão em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Outras seis estão internadas em estado grave nos hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho.



A Secretaria Municipal de Assistência Social prestou apoio psicológico às vítimas e seus familiares.



**Escolas de Samba Afetadas**



A fábrica era responsável pela produção de fantasias para quatro escolas de samba da Série Ouro: Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Porto da Pedra. As duas primeiras informaram que toda a produção para o Carnaval 2025 estava no local.



**Medidas do Prefeito**



Em publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que as escolas afetadas não serão rebaixadas no Carnaval deste ano. Ele também anunciou que o vice, Eduardo Cavaliere, está acompanhando o caso.