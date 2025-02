Avião e carro batem no Galeão

Um avião da Gol colidiu com um carro durante a decolagem no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, na noite da última terça-feira.

Na ocasião, um passageiro que filmava a partida da aeronave registrou o barulho da batida. "Estou no RJ. Na hora da decolagem, o avião que eu estava colidiu com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista. Baita susto! Sensação de que nasci de novo", disse.

De acordo com a Gol, o voo G3 1674 tinha como destino Fortaleza, e o avião colidiu com uma viatura da administradora do Galeão. Por conta disso, a decolagem foi interrompida e todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança.

Em nota, a empresa informou que um voo extra foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Já aqueles que decidiram permanecer receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação.

"Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. O incidente não afetará outros voos. A Gol reforça que a segurança é o seu valor número 1 e está à disposição para colaborar integralmente com o Cenipa", finalizou, em comunicado.