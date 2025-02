Complexo de Israel tem policiamento reforçado no dia seguinte à guerra

Rio — Depois de mais um dia de guerra no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, a região tem policiamento reforçado nesta quinta-feira (13), com agentes patrulhando as principais entradas das comunidades dominadas pelo traficante Peixão. Segundo a PM, não há registros de confrontos.

Além disso, a circulação das linhas de ônibus e trens que tiveram seus itinerários alterados por causa da violência no local estão normalizadas.

A Clínica da Família Heitor dos Prazeres e o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos mantêm o atendimento à população, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.





Pânico na Zona Norte



O conflito desta quarta-feira (12) foi tão violento que obrigou um helicóptero da PM a pousar após ser alvejado em pleno voo. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha ficaram interditadas por mais de 30 minutos, fazendo com que os motoristas abandonassem os seus veículos e se jogassem atrás dos seus carros, em busca de proteção.



Bandidos incendiaram um ônibus da linha 799 (Pavuna x Terminal Sulacap) na altura de Guadalupe, enquanto um veículo da linha 774 (Madureira x Jardim América) acabou atingido por um tiro em Parada de Lucas. Criminosos utilizaram outros três coletivos como barricadas.



Um homem e uma mulher feridos foram levados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, e o estado de saúde de ambos é estável. Dois passageiros de um ônibus atingido pelos disparos foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Flavia Souza da Silva, de 45 anos, sofreu cortes e escoriações leves no cotovelo esquerdo. Já André de Oliveira, de 50 anos, teve uma lesão superficial na mesma região e recebeu alta após ser medicado.



Veja os vídeos:



Vídeos mostram cena de guerra no Rio em ação conjunta entre Polícia Civil e PM em Vigário Geral e Parada de Lucas.



