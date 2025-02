Carro invade hospital e seis ficam feridos em Minas Gerais

Minas Gerais - Um carro atravessou a parede de um hospital em Ipatinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e deixou seis pessoas feridas. O caso aconteceu na última terça-feira (11).

Na ocasião, o acelerador do veículo teria travado e o motorista perdido o controle da direção. O automóvel atingiu o setor de hemodiálise da unidade hospitalar.

De acordo com o jornal "Estado de Minas", seis pacientes que estavam parte do edifício atingida sofreram ferimentos leves após a colisão. Todos foram atendidos no próprio Hospital Márcio Cunha, que fica no Bairro das Águas.

Por ter perdido o controle do carro, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Outras duas pessoas estavam no veículo. Os três se feriram levemente.