Homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-namorada em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Moacir Alex Cruz Porto dos Santos, 41 anos, professor da rede particular do município, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (13) por perseguição e violência psicológica contra sua ex-namorada. Ele responderá por perseguição, injúria e divulgação de cenas de sexo.



Segundo depoimento da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, Moacir a assediava com ligações, mensagens e áudios constantes. Ele também a pressionava psicologicamente, ameaçando tirar a própria vida caso ela não reatasse o relacionamento, encerrado em outubro de 2024. Após descobrir que a mulher havia registrado a denúncia, Moacir a ameaçou, afirmando que isso traria consequências negativas para ele.



Nos últimos dias, o comportamento do agressor se agravou. Na última terça-feira (11), ele tentou acessar o local de trabalho da vítima, mentindo ao porteiro para encontrá-la. O funcionário, desconfiado, acompanhou seus movimentos enquanto a mulher se trancava em uma sala. Moacir chegou a tocar insistentemente a campainha e bater na porta.



Além disso, o acusado enviou fotos íntimas da ex-companheira para o atual parceiro dela, junto com mensagens de cunho ofensivo e humilhante. A investigação revelou que ele já possui outros seis registros de violência contra a mulher, envolvendo três vítimas diferentes.



A delegada Mônica Areal Brito destacou que crimes como esse são recorrentes e orientou as vítimas a reunirem provas para embasar as denúncias. “O crime de perseguição ocorre de forma reiterada, criando uma situação constante e desgastante. É fundamental que a mulher guarde evidências, pois são indispensáveis para o sucesso da acusação”, afirmou.