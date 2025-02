Parte das vítimas segue internada

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, ontem, que oito pacientes estão em estado grave (três homens e cinco mulheres). Outras duas mulheres já receberam alta.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que, das oito vítimas que foram para unidades da rede, três seguem internadas: duas no Souza Aguiar, no Centro, sendo uma grave e outra estável, e uma no Salgado Filho, no Méier, com quadro estável.

Quatro pessoas já receberam alta, duas no Souza Aguiar e duas no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. Uma outra vítima saiu de alta à revelia dos médicos no Hospital Salgado Filho.

Além destas, três deram entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a direção da unidade, duas delas receberam alta ontem, enquanto a outra continua em observação e, por enquanto, não há previsão de alta médica.