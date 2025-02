Escolas afetadas por incêndio receberão MAIS DE R$ 1,8 milhão

As 16 escolas da Série Ouro, que desfilarão pela Marquês de Sapucaí no dia 28 de fevereiro e em 1º de março, receberão um aporte financeiro de mais de R$ 812 mil. Especialmente o Império Serrano, a Unidos da Ponte e a Unidos de Bangu, que tiveram suas fantasias destruídas pelo incêndio na fábrica da Maximus Confecções, ganharão mais R$ 1 milhão cada. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 16 milhões.

O anúncio foi feito ontem pelo governador Cláudio Castro (PL), um dia depois das chamas atingirem o edifício onde eram produzidas roupas de agremiações que desfilarão neste ano. Castro disse que o estado fará o maior investimento da história no Carnaval, aumentando em R$ 6 milhões o aporte inicial.

"O Carnaval é desenvolvimento econômico, é turismo, é cultura, é social. Sabemos o quanto essas escolas fazem parte da vida das comunidades. Eu imagino a frustração de, faltando menos de 30 dias, três escolas terem perdido quase todo o trabalho de meses", afirmou Castro, que completou.

"A gente entende a importância que o Carnaval tem na vida do cidadão fluminense, na vida dessas comunidades, e sabemos que as pessoas dão o sangue, o suor, o amor, a paixão e a vida por essas escolas. Não paga tudo, sobretudo a questão sentimental de todo o trabalho, mas a gente sabe que é uma forma das escolas serem competitivas, terem braço para tentar agilizar e entregar um Carnaval lindo na Sapucaí", discursou o governador.