Civil detectou movimentações suspeitas de traficantes

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, detalhou o plano dos criminosos do TCP de invadir o Quitungo.

"As nossas inteligências detectaram uma movimentação atípica ali em Parada de Lucas, em Vigário Geral, com marginais fortemente armados e possíveis lideranças do TCP. Eles são oportunistas, são comunidades próximas, e justamente pelo enfraquecimento momentâneo por conta da operação da Polícia Civil, o plano do TCP era entrar na comunidade que seria um local estratégico para eles e fazer aquele grande complexo ali", afirmou o secretário Felipe Curi.