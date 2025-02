Contraventor Vinicius Drumond é alvo de buscas em investigação de morte de empresário

Rio - Uma operação da Polícia Civil cumpre 19 mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (14), com objetivo de esclarecer a morte do empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, de 66 anos. Ao todo, 13 pessoas são alvos da ação, dentre elas, o contraventor Vinicius Drumond e seu irmão Luiz Antônio Drumond.



A vítima foi assassinada em 29 de setembro do ano passado na Rua Bispo Lacerda, em Del Castilho, Zona Norte. Na ocasião, o veículo de Agostinho, um Toyota Corolla, que era blindado, foi atingido por diversos disparos de fuzil, que chegaram a arrancar a maçaneta da porta do motorista, local onde os tiros foram concentrados.



Segundo investigações, o empresário possuía envolvimento com a contravenção e era vinculado à família Drumond, já tendo sido sócio, no passado, de Luiz Pacheco Drumond, o Luizinho Drumond, pai de Vinicius Drumond. No entanto, após a morte do patriarca, teriam ocorrido desentendimentos dentro do grupo, desavenças que geraram a execução da vítima, e que teriam sido ordenadas pela cúpula da contravenção.

Procurada, a defesa de Vinicius Drumond respondeu que só se manifestará após ter acesso aos autos.

Alvo de operação contra furto de petróleo

No último dia 5, a Polícia Civil realizou a Operação Ouro Negro contra integrantes de uma quadrilha especializada no furto de petróleo e derivados de dutos subterrâneos da Petrobras. O grupo é comandado por Vinicius Drumond e tem fortes conexões com o jogo do bicho, que financia as operações ilícitas. Na ocasião, foram realizados mandados de busca e apreensão em residências dos alvos, empresas de fachada e depósitos clandestinos.



De acordo com as investigações, Vinicius, atual vice-presidente executivo da Imperatriz Leopoldinense, tem envolvimento em diversas atividades ilícitas, como agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção, mas sua atuação é marcada pelo uso de "laranjas", o que dificulta o rastreamento pelas autoridades. Segundo a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), as provas coletadas evidenciam sua participação direta e liderança nesse esquema.



Quadrilha tem relação com morte de advogado no Centro



As investigações apontaram uma possível relação do grupo com a morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, alvo de disparos em frente ao prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Centro do Rio, em 26 de fevereiro de 2024. A locadora de veículos utilizada pela organização criminosa para facilitar o furto de petróleo é a mesma envolvida no caso do assassinato.



O crime teria relação com possíveis conflitos internos da contravenção, e indícios apontam o envolvimento de pessoas ligadas ao jogo do bicho. O veículo usado no homicídio foi alugado por uma empresa de fachada supostamente vinculada à mesma organização.