Que susto! Moradores do Rio e SP recebem alerta de terremoto no celular

Rio — Usuários de telefones Android do Rio de Janeiro e São Paulo tomaram um susto ao receberem, na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta de terremoto com epicentro próximo a Ubatuba, no litoral norte paulista. Ele foi enviado por volta das 2h10 e também exibia orientações de seguranças para a população. Segundo prints dos avisos, as magnitudes variariam entre 4,4 e 5,5, dependendo da região.



As Defesas Civis do Rio de Janeiro e São Paulo negaram, no entanto, que tenham emitido o alarme. Ambas reforçam que as suas bases de monitoramento - o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio (CEMADEN-RJ) e o Centro de Sismologia da USP, respectivamente - não registraram nenhum abalo sísmico.

A reportagem tenta contato com o Google, responsável pelo sistema Android, para mais detalhes.

Alerta vira meme nas redes