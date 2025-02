Rocinha sob o luar: Fotógrafo impressiona ao registrar momento raro

Na última quarta-feira (12), o fotógrafo de paisagens Humberto Baddini emocionou os internautas com uma imagem impressionante: a lua posicionada perfeitamente sobre a Rocinha, a maior favela do Brasil, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. O registro, compartilhado por Baddini em um vídeo no TikTok, já acumula mais de 900 mil visualizações e mostra, após anos de tentativas, o contraste entre a beleza do céu e a realidade da comunidade.

A foto, tirada com a lua alinhada a um dos pontos mais altos da favela, criou uma cena única que mistura a natureza com a urbanidade. Baddini comemorou a conquista, descrevendo a imagem como uma vitória pessoal e profissional. “Sabia que um dia eu ia conseguir”, escreveu ele na legenda.

Nos comentários, seguidores se encantaram com a fotografia. “A lua paira sobre um aglomerado de sonhos e lutas. Tantas histórias entrelaçadas em uma única imagem”, comentou uma seguidora. Outra escreveu: “Essa imagem é poesia pura.” E uma terceira destacou: “Lindo o seu trabalho.” Confira o registro!