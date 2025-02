Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em treta em porta de boate

A influencer Bia Miranda, 20 anos, se envolveu em uma briga generalizada na madrugada desta sexta-feira (14) na porta de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A influenciadora deu detalhes nas redes sociais e admitiu que chutou e deu socos em uma mulher, identificada como Milena Marinho.

fotogaleria

A jovem prestou queixa na 16ª DP (Barra da Tijuca) e apareceu em vídeo com o rosto ferido horas após o tumulto.O namorado de Bia, Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, e o segurança também participaram da confusão.Segundo a ex-Fazenda, que está grávida de uma menina, a confusão começou porque ela e uma amiga estavam encostadas em seu carro e uma delas jogou um copo no veículo quando Bia pediu para elas sairem de lá."Vocês sabem que eu sou gente como vocês mesmo. Se for pra brigar, a gente briga. Não vou abaixar a cabeça para ninguém, pode ser homem ou mulher. Eu saí do carro e já dei mesmo", disse.Bia contou que a mulher sabia quem ela era. "Comecei a dar nela e minha tropa também. Ela rasgou meu top, e eu acho que paguei peitinho.... E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo. Ela rasgou meu cordão de R$ 150 mil. Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco... Eu dei chute na cara dela com a minha bota mesmo. Dei chutei, dei soco, puxei cabelo, uma briga normal", admitiu.Segundo ela, seus amigos tentaram defendê-la porque ela está grávida. "Ela encostou no carro na intenção de arrumar treta. "Teve uma hora que ela estava pedindo pelo amor de Deus para parar, só que assim, me provocou, eu fico cega, eu não paro", seguiu."Não tem como uma pessoa querer arrumar briga com você e não querer sair machucada", continuou.Milena Marinho, que brigou com Bia Miranda, também prestou queixa na 16ª DP e afirma que não foi apenas a influenciadora que a agrediu."Vocês acham mesmo que se eu tivesse me metido numa briga e tivesse mesmo feito tudo isso que ela está propagando, eu não estaria aqui na delegacia buscando os meus direitos? Ela não me bateu sozinha, foi uma baita covardia, todo mundo do grupo dela me bateu", disse ela.Segundo a versão de Milena, ela e a amiga estavam encostadas no carro de Gato Preto enquanto pediam um carro de aplicativo. "A gente estava de boa, ela do nada chegou e perguntou: 'O que vocês estão fazendo encostadas no carro do meu marido, suas vagabundas'", disse.Milena afirma que apenas se defendeu após levar um tapa na cara. "Eu revidei, esse Gato Preto veio para cima de mim e os dois me bateram juntos. Quando ele me jogou no chão, a galerinha toda veio para cima de mim até eu ficar desacordada", contou ela, que foi levada de maca para o hospital."Só estou vindo aqui porque as pessoas estão me atacando. Sou vítima dessa situação. Ela está usando da gravidez dela. Nunca bateria numa mulher grávida, eu apenas me defendi", completou.