Região vive em constante tensão

A região vive uma rotina de violência devido à disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). A Pedreira é uma das principais comunidades dominada pelo TCP atualmente, sendo alvo constante de tentativas de invasão de criminosos do CV, que dominam o Complexo do Chapadão. Ambas comunidades são divididas apenas pela linha do trem, do ramal Belford Roxo. A Estrada de Botafogo, que passa pelo meio do Complexo da Pedreira, desemboca em uma passagem de nível, onde ao se atravessar, já se entra no Chapadão. O local é rota dos criminosos e de muita tensão.

No mesmo local ficam localizadas a UPA de Costa Barros, o CIEP Raul Seixas e a estação de trem de Costa Barros, o que torna a região de alta circulação de pessoas.