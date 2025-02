Já foi alvo de outra operação antes

No último dia 5, a Polícia Civil realizou a Operação Ouro Negro contra integrantes de uma quadrilha especializada no furto de petróleo e derivados de dutos subterrâneos da Petrobras. O grupo é comandado por Vinicius Drumond e tem fortes conexões com o jogo do bicho, que financia as operações ilícitas. Na ocasião, foram realizados mandados de busca e apreensão em residências dos alvos, empresas de fachada e depósitos clandestinos.

De acordo com as investigações, Vinicius, atual vice-presidente executivo da Imperatriz Leopoldinense, tem envolvimento em diversas atividades ilícitas, como agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção, mas sua atuação é marcada pelo uso de "laranjas", o que dificulta o rastreamento pelas autoridades. Segundo a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), as provas coletadas evidenciam sua participação direta e liderança no esquema.